Luis Eladio Pérez: “Pensé que habían sanado las heridas del secuestro”

En diálogo con 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio, Luis Eladio Pérez, exsecuestrado por la Farc, revivió los dramáticos momentos que sufrió durante los siete años que estuvo secuestrado por la entonces guerrilla de las Farc.

Pérez, dijo que había creído que había podido perdonar a quienes fueron sus captores, pero que recientemente en la audiencia de la Justicia Especial de Paz donde recordó estos hechos se reabrieron las heridas del pasado.

“Fueron momentos muy triste que padecí en el secuestro, pensé que ya había sanado todas esas heridas que me dejaron los siete años de cautiverio, tenía escepticismo, y se los manifesté a los magistrados de la justicia especial de paz”, dijo Pérez.

Agregó “La tortura comienza desde el primer día del secuestro y no termina jamás. Hubo maltrato, estuvimos encadenados a los árboles, falta de atención médica. Yo era diabético e hipertenso y nunca tuve asistencia médica (…) nos hicieron caminar descalzos por las selvas y sometidos a cualquier caso de maltrato que usted se pueda imaginar que no tiene perdón de Dios”.

Llamado a la JEP

A la Justicia Especial de Paz, Pérez le pidió que declare el secuestro como delito de lesa-humanidad por la gravedad la conducta que cometieron las Farc en el caso de todos los secuestrados.

“Hice la reflexión de que volviendo a contar la historia pudiese ser o servir para conocer esa verdad verdadera que no hemos podido conocer los colombianos respeto al secuestro (…), ojala esta JEP escarbara detrás de los secuestros de los políticos, pudo haber mano negra, de intereses de personas para acabarnos políticamente como lograron”.

Abandono del Estado

Además Pérez criticó severamente la actitud que asumió el Estado Colombiano con ellos y sus familias y recalcó que hoy sus victimarios tengan mejores condiciones de seguridad.

“Los que fuimos secuestrados nos quitaron los esquemas de seguridad para darles las camionetas blindadas a nuestros victimarios yo no creo que eso sea justo”.

Además exhortó a los dirigentes del hoy partido político Farc a que respeten a sus víctimas, a que le pidan perdón con sinceridad y humildad y las reparen como quedó consagrado en el acuerdo de la Habana.

“Timochenko ofreció perdón en tono burlesco, me pareció la peor de las bofetadas, no fue un perdón con humildad y no lo hizo. Santrich burlándose de las víctimas, la forma de como entregaron los bienes para reparar eso fue una bofetada para las víctimas”, añadió en el extenso relato que entregó a Caracol Radio.