El Pulso del Fútbol, 22 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y Rafael Villegas hablaron sobre la aparición del Estadio Metropolitano de Barranquilla entre los mejores diez estadios del mundo. Para Iván “apareció como uno de los mejores del mundo, eso es falso de toda falsedad, el “metro” es feo y es sucio y los estadios de Colombia están lejos de los mejores estadios del mundo”. Mientras que Rafael comentó “no estaría El Campín, por lo menos entre los cien, porque sí que le han metido plata y me pregunto si no alcanza para hacer una Copa América al menos”.

Le puede interesar también: Nacional derrotó al Junior por la mínima y se acercó a la clasificación

Otro de los temas surgió a través de la pregunta de un oyente, el cual propuso un listado de jugadores y pidió la opinión de Iván y Rafael sobre cuáles de esos eran sus favoritos. Según Iván “Beckenbauer, Platini y Zidane son los mejores de esa lista, peleando con ellos pueden estar van Basten y Gullit. Y no meto a Cristiano Ronaldo porque me gustan más los otros”. Por su parte Rafael dijo “yo estoy de acuerdo con usted Iván, para mí lo de Beckenbauer fue sensacional”.

Le puede interesar también: Ramos pierde el control y agrede a un jugador de las inferiores del Madrid

Además opinaron sobre las diferencias entre el lateral del Real Madrid Marcelo y el ex jugador Roberto Carlos, y también hicieron una comparación entre ambos jugadores. Iván dijo “Marcelo uno lo ve en los vídeos que le hacen y es un artista, un mago, pero marca muy mal”. Asimismo Rafael destacó “es que el lateral brasilero siempre ha sido así, van más al ataque y marcan menos”.

Le puede interesar también: Isco sobre Cristiano: "No podemos llorar por quien no quiso estar aquí"

No olvide escuchar el audio del programa.