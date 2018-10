Mi Banda Sonora con la cantante Ximena Sariñana

Desde muy pequeña su vida estuvo influenciada por el arte, su padre es director de cine y su madre escritora. Entró a una de las academias más prestigiosas de música, allí formó la banda “Feliz No Cumpleaños.”

Su primer álbum se llama “mediocre” y está lleno de todo el sentimiento que ella puede darle a las canciones, porque inspirada en John Lennon supo que así debía ser la música que compondría el resto de la vida.

Estas son las canciones que marcaron la vida de esta cantante y actriz que en Colombia es recordada por la novela “Luz Clarita”

How high the moon-Ella Fitzgerald

Me and Julio down by the schoolyard-Paul Simon

No me cumben-comben-Nicomedes Santacruz

Bolero de Ravel-Ravel

Plush-Stone Temple Pilots

Paranoid Android-Radiohead

My funny Valentine-Chet Baker

Aguas de Março-Elis Regina

Isolation-John Lennon

Amores Perros-Julieta Venegas

Humo en los ojos-Agustín Lara

Crimen-Gustavo Cerati

Soledad-Jorge Drexler

Hasta la raíz-Natalia Lafourcade

Ven que te quiero ver-Alex Ferreira

Vicio-Juan Pablo Vega Ft. Mariel Mariel

El listón de tu pelo-Los Angeles Azules

Si tú no vuelves-Bosé

No one knows me like the piano-Sampha

Qué tiene-Ximena Sariñana