El Pulso del Fútbol, 18 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y Rafael Villegas hablaron sobre el ex atleta y ahora futbolista Usain Bolt y destacaron el parecido que tiene en su forma de jugar con el difunto ex jugador colombiano, Albeiro “El palomo” Usuriaga. Rafael dijo “hace dos o tres días se cumplió un nuevo aniversario del gol con el que “El palomo” nos llevó al Mundial de Italia 90, y para mí con él se cometió una de las grandes injusticias al no llevarlo a ese mundial”. Mientras Iván destacó “dicen que fueron los propios jugadores los que lo sacaron porque se perdieron unas cosas, pero deje así, no vaya a ser que nos jalen las patas por hablar de los difuntos”.

En un día que se marcó por los recuerdos, Iván y Rafael rememoraron un tercer partido en el que Diego Maradona estuvo en Colombia, a propósito de la foto que trajo Guillermo Ruiz en días anteriores. Iván dijo “yo estaba ese día en el estadio y Maradona cogió una naranja e hizo jueguitos con ella, y de paso les calló la boca a todos”. Asimismo Rafael complementó “en ese partido fue el mismo de la famosa foto de Willington con Maradona”.

Además opinaron sobre el entrenador de la Selección de Paraguay, Juan Carlos Osorio, sus declaraciones y el mal ambiente que se vive en su entorno. Según Iván “parece que a él le gusta trabajar con toda la gente en contra, ya le pasó en México y ahora en Paraguay”. Por su parte Rafael resaltó “y lo malo de Osorio es que ahora lo crítica Chilavert, a quien ahora lo asiste la razón, porque Chilavert tiene la razón”.

