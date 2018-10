ClaraLuna está nominada por cuarta vez a los premios Latin Grammy

Manuela Leon y Juana Perdomo, integrantes del grupo ClaraLuna nominado por cuarta vez al Premio Latin Grammy con su producción discográfica ‘Imaginare’, Grupo conformado por 35 niños y niñas entre los 10 y 17 años de edad.

‘Imaginare’ es una interesante producción discográfica para niños. Propuesta musical que nace inspirada en los dos pequeños hijos de sus directores Mauricio Lozano y Alejandra Sierra.

En esta oportunidad dos de sus integrantes le contaron a ‘Dos y Punto’ todo sobre su nueva nominación al Latin Grammy, además, contaron su formación en ClaraLuna y de qué manera iniciaron su sueño en esta agrupación.

“No olvidarse de esta importante etapa que es la infancia”, dijeron Manuela y Juana sobre uno de los objetivos que tiene la agrupación al momento de cantar.

Mauricio Lozano es el director de ClaraLuna, estarán a en la vegas con 35 niños, los cuales son los únicos menores de edad que estarán en los Latin Grammy.

Uno de los desafíos de las integrantes de ClaraLuna, donde se educaron en casa y ha sido una de las mejores alternativas para dedicarle a la agrupación.

Manuela sufrió de bullying y de esta manera decidió salirse del colegio “me amenazaron, me echaron gas pimienta y no me iba a quedar ahí, estaba en juego mi salud y mi vida”, contó Manuela sobre su decisión de abandonar el colegio.

Este testimonio se convirtió en un aprendizaje tanto para ella como para todas las niñas y niños que siguen a la agrupación.

Finalmente, la agrupación estará en Las Vegas representando a Colombia con su álbum ‘Imaginare’ y ‘Dos y Punto’ les desea lo mejor en los Latin Grammy.