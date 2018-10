Majida Issa, una actriz que ha demostrado ser muy versátil

Majida Issa actriz y cantante colombiana de ascendencia italiana y libanesa. En esta oportunidad ‘Doble’, es la película con la que la actriz demuestra su versatilidad en la actuación, ahora luce una cabellera larga y más oscura que la hace ver más joven e inocente.

Adicional a la cinta colombiana la actriz se encuentra trabajando en varios proyectos. El más importante tiene que ver con que interpretará a Alejandra Guzmán en la serie sobre su vida.

“Es una comedia romántica muy divertida y tiene una profundidad interesante”, dijo Majida sobre su nuevo personaje en la película ‘Doble’.

Majida es la mujer que transtornará la idea de realidad y tiempo del actor Salvador Solar en la cinta titulada 'Doble', pues ella interpreta a Mariana, quien es su esposa y quien con el pasar del tiempo ha cambiado por cuestiones laborales, pues su alegría y efusividad han sido robadas por su crecimiento como profesional.

“Desde que recibí el guion estaba muy bien escrito y eso es muy difícil encontrarlo, a pesar que es comedia romántica tiene una mezcla muy especial”, afirmó Majida sobre el momento en el que inició con este proyecto.

Por otro lado, la actriz está trabajando en un nuevo proyecto, el cual es la serie de vida de la cantante mexicana Alejandra Guzmán. “Yo siempre he cantado a Alejandra en conciertos, yo la he seguido toda la vida y cuando me llamaron envié el casting y tenía 24 horas para eso”. Afirmó.

Para la actriz ha sido un gran logro para su carrera, donde se siente muy afortunada por representar a una de las mujeres más importantes en la música. “La conocí y ella me vio y me dijo: Si me quieres preguntar pregúntame lo que quieras, pero puedes ser tú, auténtica y así soy yo’ dijo Alejandra y Majida le sorprendió por completo su reacción.

“Es muy difícil verme, es muy raro porque no era mi acento y siempre que me veo me doy muy duro, además es muy raro”, dijo Majida sobre su papel en esta serie, donde aseguró ser un gran trabajo para ella haciéndole un homenaje a las grandes de la música.

“Amo mi trabajo, me gusta mucho”, dijo Majida sobre su gran trayecto profesional, donde ha sorprendido por ser una artista muy versátil y original, además, estará en la ciudad de Bogotá con ‘Planchando el Despecho’, definitivamente es una mujer que se le mide a cualquier cosa.