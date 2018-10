Sting y Shaggy llegan al Movistar Arena

El Movistar Arena es una de las obras de infraestructura cultural y deportiva más esperadas por los bogotanos. Se trata de la remodelación final de lo que era el Coliseo Cubierto, la cual está a cargo de la alianza público privada entre la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Telefónica Movistar.

La inauguración al público del Movistar Arena será el 21 de octubre de este año con la presentación de Shaggy y Sting. Estas leyendas musicales combinarán sus bandas para interpretar temas de su último lanzamiento, 44/876. Interpretarán sus hits más celebrados, entre los cuales están Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Mr. Boombastic y Angel.

Lea También: [En Fotos] Más de 50 mil personas disfrutaron de Nuestra Raza Latina

Sergio Pabón, señaló que “el hecho de que Sting vuelva a Colombia es algo que nos debíamos”, el próximo 21 de octubre disfrutarán con dos artistas internacionales que llegarán a la capital de la república.

Algunos de los artistas llegarán el viernes y otros el sábado, en cuando a las exigencias de los artistas ha sido muy pocas, los artistas han sido muy tranquilos y no han tenido ningún problema con su llegada al país.

Para las personas que no han conseguido las boletas aún hay boletería, podrán comprar a través de Tuboleta.com.

Los artistas ofrecerán un gran espectáculo, donde están haciendo una gira completa en la cual se unieron para crear un gran show que ahora llega a Bogotá.

Como parte de la continua exploración que cada artista ha hecho del reggae y sus ritmos trascendentes, canciones como Don’t make me wait, Morning is coming y Gotta get back my baby, revelan la pasión compartida por Sting y Shaggy por crear música atemporal que desafía las expectativas.