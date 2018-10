Estudiantes piden no politizar las marchas

Este miércoles se vivirá la segunda movilización nacional en la que los estudiantes pedirán más recursos para la educación y por eso Alejandro Palacio, vocero de los estudiantes, indicó que será una jornada pacífica en donde se recorrerán las calles para que sean escuchados.

“Lo más importante de hoy es que sea una marcha pacífica, estamos pidiendo temas educativos y la marcha debe cumplir ese objetivo. Debemos llenar las calles de alegría y dignidad”.

Vea también: Duque anuncia un billón para la educación superior de las regalías

Palacio aseguró que este tipo de jornadas no deben tener ningún color político y que por esa razón las marchas estudiantiles no pertenecen a ningún sector. “A Gustavo Petro le dieron espacio en la tarima en la pasada marcha y eso no puede seguir pasando, esta marcha no es de Petro porque es de todos los colombianos”.

Entre tanto el rector a la Universidad Pedagógica Leonardo Martínez, aseguró que si bien es cierto que ya hay unos recursos asignados para la educación en 2019, debe haber una revisión sobre cómo se hará la distribución.

“Los rectores de las universidades públicas valoramos los esfuerzos que se hacen para conseguir recursos, lo que pasa es que tenemos reparos es en la manera en cómo se hace la distribución. Se debe fortalecer la educación superior pero no sabemos cómo se hará esa distribución. Como directivos acompañaremos las marchas pero debe ser de manera tranquila y con actos culturales. No faltan los infiltrados, pero no dejaremos que nada malo ocurra”.

Las comunidades educativas son enfáticas en que la asignación del Gobierno de $500.000 millones anunciada la semana anterior para las instituciones “no es suficiente”, porque solo $55.000 millones se destinarán para la base presupuestal del próximo año.