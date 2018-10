Denuncian trabas en servicios de salud para limitar los abortos

En medio del debate que hay por el estudio que hará la Corte Constitucional sobre el tema del aborto, la abogada Mónica Roa aseguró que es lamentable que se quiera limitar el tiempo para adelantar esta práctica ya que lo único que se lograría es que haya tácticas dilatorias para no adelantar los procesos a pesar de que se presenten casos de riesgo.

“Se deben remover los obstáculos para atender los abortos lo más rápido posible porque con esta limitación lo único que harán es esperar la semana 24 para no hacer los abortos aunque haya riesgo o causal justa”.

La abogada aclaró que su postura no se traduce en que el aborto se pueda practicar cuando el feto esté formado, pero que sí debe haber claridad sobre que se puede hacer esta práctica cuando sea un caso extremo

“Las mujeres todavía no tienen claras las excepciones para practicarse un aborto, no saben a dónde ir ni saben nada. El Gobierno casi no ha dado información y este es un tema muy importante”.

La ponencia que estudiará la Corte Constitucional buscará limitar el tiempo en que una mujer podría practicarse el aborto legal teniendo en cuenta las tres causales que aceptó la ley.