Mi Banda Sonora con el director de cine Jorge Navas

Nació en Cali en una época donde el narcotráfico era el pan de cada día en la ciudad, desde pequeño siempre estuvo en una búsqueda espiritual para entender el mundo, pero nunca logró entender las religiones. Se ha interesado en el satanismo, sin ser satánico.

Su vida siempre ha estado rodeada de música, y aunque es caleño, la que más lo marcó fue el Rock y el Metal. Gracias al libro ¡Qué viva la música! Su vida cambió radicalmente. Para Navas el cine es una necesidad del alma y de esa manera logra ser feliz.

Conozca la música que acompaña la vida de este director de cine:

Beds are burning-Midnight Oil

Another brick in the wall-Pink Floyd

Los hijos de Caín-Barón Rojo

Am i evil-Metallica

La ciencia de la autodestrucción-La Pestilencia

El velo-Estados Alterados

The Cure

Agúzate-Richie Ray y Bobby Cruz

Satisfaction-The Rolling Stones

Lhasa da Sela

Qué pena-Los hermanos Lebrón

Bacalao salao-Sidestepper

La Arrechera-Grupo Saboreo

La muerte-Gran Combo de Puerto Rico

Caliwood-Junior Jein

Buenaventura y Caney-Grupo Niche