Mi Banda Sonora con Nito Mestre

Nació en Argentina, estudió en un colegio militar solo para evitar que tuviera que cruzar la calle. Desde muy joven se vio interesado por la música, incluso llegó a cantar folclore y pertenecer a diferentes coros.

Un día, la película “A Hard Day’s Night” de The Beatles y desde allí su vida cambió para siempre. A partir de ese momento supo que quería hacer rock y fue entonces cuando el mundo tuvo el mejor regalo.

Legendario por su banda Sui Generis al lado de Charly García, su música ha trascendido generaciones, ha marcado la historia para siempre del Rock en español. Conozca aquí las canciones que han marcado la vida de uno de los grandes de la música:

Glade all over-Dave Clark Five

We can work it out-The Beatles

Twist and shout-The Beatles

Muchacha ojos de papel-Almendra

No pibe-Manal

Viento dile a la lluvia-Los Gatos

Cuando ya me empiece a quedar solo-Sui Generis

Y las aves vuelan-Nito Mestre y los desconocidos de siempre.

Rocketman-Elton John

Helplessly hoping-Crosby, Stills and Nash

Mrs Robinson-Simon & Garfunkel