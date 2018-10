El Pulso del Fútbol, 12 de octubre del 2018

En este programa de El pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron de los goles que le anotó la Selección de Estados Unidos a la Selección Colombia en el partido amistoso disputado en Tampa. Para Iván “los dos goles que nos hacen, no los pueden hacer en una competición”. Asimismo César destacó “en el primero tuvo que ver Jeison Murillo y el segundo es un error infame de Mateus Uribe; ellos dos, junto con Davinson no están en su mejor nivel”.

Le puede interesar también: Colombia ganó, goleó y gustó en Estados Unidos

Otro de los temas fue la importancia de estos partidos amistosos para la Selección Colombia y lo hecho hasta ahora por el entrenador Arturo Reyes. Según César “estamos perdiendo el tiempo y lo único bueno es que se han acercado trece jugadores al equipo”. Por su parte Iván resaltó “no me parece traer al “Cucho” Hernández, para dejarlo en la tribuna, aunque yo no juzgo a Reyes, él hace lo que es mejor para sí mismo”.

Le puede interesar también: Estados Unidos, la "víctima" número 20 de Falcao con la Selección Colombia

Además opinaron sobre el partido amistoso entre España y Gales, sus protagonistas, sus goles y todo lo que dejó el encuentro. Iván dijo “en España solo hubo un jugador del Barcelona y un jugador del Real Madrid y Ramos se tomó el papel de Cristiano cuando celebra, terrible lo de Ramos”. Mientras César habló del delantero ibérico Paco Alcácer “él es un buen jugador, aunque en el Barcelona jugó poquito, porque Messi y Suarez no lo dejaban jugar”.

Le puede interesar también: España goleó a Gales y llegó a su tercer triunfo con Luis Enrique

No olvide escuchar el audio del programa.