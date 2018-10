El Pulso del Fútbol, 11 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre la razón por la cual no se realizan partidos amistosos de la Selección Colombia en las diferentes ciudades del país. Según Iván “la verdad es que no se recauda lo mismo haciendo los partidos en Colombia y es una práctica de todos los equipos del mundo”. Por su parte César destacó “la única selección que rota sus sedes es la de Brasil, pero no en los partidos amistosos, sino en la eliminatoria”.

Otro de los temas fue el poco acceso que tienen los aficionados colombianos en Estados Unidos para ver a los futbolistas de la selección. César dijo “ya se han presentado quejas de la gente en torno a la selección y cuando estaba Amorocho no era así”. Mientras que Iván resaltó “no hemos cambiado, solo cambiamos el combo argentino, por el combo barranquillero”, haciendo referencia a todas las personas de esa región que están involucradas en el entorno de la Selección Colombia.

Además opinaron sobre la sanción impuesta al defensa de Atlético Nacional Alexis Henríquez, por la agresión contra el delantero del Medellín Germán Cano. Iván dijo “o sea que según el reglamento es más grave quitarse la camiseta, que pegarle a un rival”. Mientras que César opinó “el tema de la camiseta es para proteger al patrocinador y todos sabemos la importancia que se le da a eso”.

No olvide escuchar el audio del programa.