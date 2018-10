El Pulso del Fútbol, 10 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre algunas suspicacias que ha despertado la situación que vive actualmente Cristiano Ronaldo en su vida personal. César dijo “a mí lo que me parece raro de este caso, es que salga nueve años después”. Asimismo Iván opinó “lo raro es que pase cuando Cristiano salió del Real Madrid, además que esa decisión tuvo enfrentada a la cúpula por su salida”.

Otro de los temas fue la opinión de Iván y César sobre el ex jugador norirlandés George Best. Iván dijo “yo no lo vi jugar, pero por lo que he leído y visto en vídeos, fue un maravilloso jugador de fútbol”. Por su parte César destacó “era un borracho y buena vida, aunque como futbolista aparece entre los cien mejores de toda la historia”.

Además opinaron sobre lo que dejó el partido entre Junior y Tolima en cuanto a emociones y juego. Para Iván “a la defensa del Tolima le hicieron cuatro, aunque pudieron ser ocho; mientras que Tolima llegó tres veces y metió tres”. Mientras César resaltó “Junior le llego cuando quiso por las bandas, lo destrozó, pero no es bueno que a uno le hagan tres goles en un solo tiempo”.

No olvide escuchar el audio del programa.