El presidente está mal informado: Yesid Reyes sobre choque Fiscalía -JEP

Para el ex ministro Yesid Reyes, lo que hizo la Fiscalía en las oficinas de la Jurisdicción de Paz la semana pasada fue una diligencia de allanamiento, no visita de cortesía y preguntó por qué en vez de ello, el que la ordenó no mandó un oficio para pedir copias de las piezas procesales.

En el debate de Hora 20 el ex ministro también dijo que el presidente Duque quiere luchar contra el problema de las drogas por todos los medios y eso significa afectar derechos ciudadanos, en decisiones como glifosato o dosis mínima, a cualquier precio.