¿Para quién son mensajes de Duque a la cúpula de la justicia?

Este lunes el presidente Iván Duque dio posesión a un grupo de magistrados que harán parte de las nuevas salas de la Corte Suprema y allí aprovechó para llamar a la cordura en las cabezas de los órganos judiciales.

Ante los nuevos jueces del alto tribunal, el presidente dijo: “mi papel no es terciar pero sí llamar a la cordura y a la armonía de poderes. No podemos dejarnos llevar a la confrontación; tenemos que saber escuchar y donde quiera que haya corrupción enfrentarla con total determinación”.

Esto lo dijo en momentos en que las relaciones entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial de Paz son críticas y sobre este tema opinaron los panelistas de Hora 20.

Para la representante Angélica Lozano, la declaración del presidente Duque sobre los enfrentamientos entre las cabezas de la justicia “lo retrata como es él” ante un hecho de abuso de poder tan evidente que el fiscal general echó para atrás las medida de allanamiento de las oficinas de la JEP.

Al comentar las palabras del presidente Duque en la posesión de magistrados, ex ministro Yesid Reyes consideró que hubo un reproche a la JEP.

Para él, lo que hizo la Fiscalía en las oficinas de la Jurisdicción de Paz la semana pasada fue una diligencia de allanamiento, no visita de cortesía y preguntó por qué en vez de ello, el que la ordenó no mandó un oficio para pedir copias de las piezas procesales.

Pero según el ex congresista conservador Miguel Gómez, el presidente Duque hace lo que tiene que hacer frente a la justicia con sus llamados a la cordura porque el personalismo en las instituciones es negativa. Dijo que parece haber el deseo de que el caso del ex guerrillero pedido en extradición no se resuelva.

Y el representante Edward Rodriguez consideró que el llamado del presidente Duque es a la cordura.