“Cuando James es titular, juega como si no fuera parte del equipo":Matthaus

En el programa 'Wontorra", de la cadena inglesa Sky, el ex futbolista alemán Lothar Matthäus se mostró decepcionado del comportamiento del jugador colombiano, James Rodríguez. Luego de que se conociera que este se había quejado, de manera airada, en los camerinos de Bayern Múnich con su entrenador, Niko Kovac. Según la prensa alemana, James reclama un lugar en la titular del equipo, en forma regular.

"No tiene respeto por el entrenador. Los jugadores deben bajarse de su caballo alto y decir que quieren servir al club. Es normal que no estés satisfecho cuando no estás jugando. Pero no está bien usarlo de esa manera. Bayern Munich es un club de clase mundial y los jugadores deben estar felices de jugar en este club" expresó Matthaus, a la pregunta del comportamiento del colombiano y la crisis en el club bávaro.

"Jugadores insatisfechos, jugadores ofendidos cuando son reemplazados. ¿Cómo debería funcionar esto? Bayern no pudo refrescarse y ahora es una desventaja, es una ruptura internacional, pero en los próximos días el Bayern debe corregir la situación" añadió el exfutbolista alemán.

A este caso, se le suman las contantes derrotas del Bayern en las últimas fechas por Champions League y Liga Alemana.