Familia de Cristo José no ha recibido exigencias para liberarlo

La señora Diana Arévalo, madre del niño Cristo José, dijo que mantiene su confianza en Dios para la pronta liberación de su hijo, secuestrado cuando se dirigía a su colegio hace seis días, en Norte de Santander.

“Estamos pegados al teléfono esperando una llamada. Yo quiero escuchar que los secuestrados se manifiesten y que nos digan, ¿por qué este hecho tan atroz contra un niño de cinco años?”, manifestó.

Vea también: Padre de Cristo José le envía mensaje de fortaleza para aguantar secuestro

Señaló en Caracol Radio que las autoridades consideran que el plagio estaría relacionado con motivaciones económicas. “Es más fácil arremeter contra un niño indefenso, que contra una persona (su padre, alcalde de El Carmen) que tiene dos personas que lo cuidan y están armados”, dijo la mujer al referirse a las amenazas que ha denunciado su esposo.

La madre de Cristo José dijo que su familia no tiene grandes movimientos económicos, “hemos vivido humildemente, siempre con la intención desinteresada de ayudar, no me puedo sentar a comer sabiendo que la persona que está al lado no tiene bocado”.

Durante el fin de semana, diferentes voces internacionales y La Alianza por la Niñez Colombiana clamó por la liberación del menor. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica adelantan una misión humanitaria para dar con la liberación del niño.