Nació un 29 de abril de 1960, en San Francisco, en los Estados Unidos, abandonó este mundo el pasado 4 de octubre de 2018. En su faceta de guionista fue conocida por las historias de George of the Jungle, de 1997 y Shall We Dance de 2004, con Jennifer Lopez.

Audrey Wells fue vencida por una penosa enfermedad a sus 58 años de edad, aquí en De Película, la recordamos con uno de sus más reconocidos trabajos.