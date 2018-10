El Pulso del Fútbol, 5 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño explicaron por qué se podría dar una final argentina o brasileña en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta algunas reglas que había no permitían el encuentro de equipos de un mismo país, aunque en otras instancias. Iván dijo “hace tres o cuatro años que esa norma dejo de existir, ahora no hay ningún problema”. Por su parte César destacó “eso se acabó exactamente hace tres años, pero es que además no era en la final, era en fases previas”.

Otro de los temas fue el rival al cual le había ganado más veces la Selección Colombia en toda su historia, contando tanto partidos oficiales, como amistosos. Según César “Ecuador es el rival al que más le hemos ganado”. Por su parte Iván respondió “ese es un dato profundo, me imagino que lo sacó de su libro”.

Además opinaron sobre lo ocurrido en el partido de la Copa Sudamérica entre Colón de Santa Fe y Junior de Barranquilla. Con respecto a esto Iván resaltó “me pareció un muy buen Junior, un muy buen partido, aunque que mal momento para hacerse expulsar el de Jarlan Barrera”. Por su parte César resaltó “si Junior gana su llave habría un finalista colombiano y eso sería muy bueno en un momento difícil del fútbol nacional”.

