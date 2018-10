Nicola di Bari: "Radio Caracol es mi radio preferida"

Michele Scommegna más conocido por su nombre artístico Nicola di Bari cantautor italiano. Ganó el Festival de San Remo en los años 1971 y 1972.

En sus canciones se encuentra a menudo el tema de la emigración y el sentimiento de gran apego a la tierra natal, la región meridional de Apulia, y a la vida de los campos, con llamadas a la campiña y a sus colores.

Nicola di Bari le contó a ‘Dos y Punto’ todo sobre su trayectoria musical, sus grandes éxitos musicales y su vida. “Actuar en Colombia es una gran alegría, he sido muy feliz las veces que estado allí.”, dijo Di Bari.

El cantante estará en una gira por Ecuador pero aún no sabe si estará en Colombia, “es una país extraordinario, para mí es un país con arte, alegría cultura nunca pensé que este país me fuera a querer tanto, han pasado años y Colombia no ha querido abandonarme”, afirmó.

“Nunca pensé en ser un cantante, con esta voz ronca no pensé que le fuera a gustar al mundo entero, sinceramente soy el hombre más feliz ahora”, dijo

“Hay mucha música, respeto todo pero no creo que eso sea música, es ruido y la considero una música de moda”, afirmó sobre sus gustos musicales, que sin duda alguna dejó claro que no le gusta la música de hoy.

“Para mi música es muy importante, cuento historias y cada canción tiene cosas que he vivido, he cumplido tantos años junto a mi señora, mis nietos e hijos, es maravilloso”, finalizó jocosamente sobre la felicidad que lo arroya a diario.