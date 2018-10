El Pulso del Fútbol, 3 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre las polémicas que dejo la implementación del VAR en el partido de la Copa Libertadores entre River Plate e Independiente. Para César “las dos jugadas no necesitaban VAR, era muy evidente que había penal y expulsión en una”. Por su parte Iván resaltó “siempre se trata de justificar cualquier decisión del VAR, el VAR lo manejan humanos que son tan torcidos y tan malos, que el error sigue existiendo”.

Otro de los temas fue el nivel y el estilo del juego en Sudamérica y como esto se manifiesta de una manera más clara en los torneos continentales. Según Iván “se corre mucho, se pega mucho y no son capaces de engarzar seis jugadas seguidas”. Mientras que César destacó “los partidos de ayer fueron mucho mejores que los de ida, pero no me llenaron por la falta de juego”.

Además opinaron sobre la mala campaña del entrenador Miguel Ángel Russo con Millonarios en los diferentes torneos que disputa el cuadro embajador. Iván dijo “este año ha sido nefasto para Miguel Ángel Russo, el equipo no juega a nada”. Por su parte César Resaltó “yo lo dejaría así lo elimine el Once Caldas, por lo menos hasta enero”.

No olvide escuchar el audio del programa.