‘El Reality’, una divertida historia con mucha música y amor

Rodrigo Triana, guionista y director de cine y televisión colombiano, estudió dirección de cine y televisión con énfasis de guionista y realizador, debutó como director de películas Como ‘El Gato y el Ratón’ y ‘Soñar no cuesta nada’.

'El Reality' se estrena en las salas de cine colombianas, con la dirección de Rodrigo Triana y guion de Dago García.

Es una divertida historia que cautivará a los colombianos con música, amor y entretenidas situaciones que se vivirán gracias a la prestigiosa familia Mallarino y la modesta familia Cuca, quienes sin saberlo tienen algo en común: su hijo Camilo.

Alejandro González, es el protagonista de esta cinta y le contó a ‘Dos y Punto’ todo sobre su debut como actor en la pantalla grande. A pesar de que ‘Camilo’ (Alejandro) nació en cuna de oro y desde muy pequeño tuvo todos los lujos con los que un joven sueña, mientras estudiaba en el exterior, descubrió que su verdadera pasión era la música, al regresar al país su mayor reto sería enfrentar a su familia y lograr que entendieran que la música popular era lo que él quería para su futuro, algo que no será bien visto en la alta sociedad.

Lea También: Se filtran imágenes del rodaje de 'Spider- Man: Lejos de casa'

Gracias a todo el talento que Camilo tiene, y empujado por los consejos de su mejor amigo, decide adicionar para un reality de música, llamado 'El Cantante', en el que podrá demostrar todo el talento artístico que posee, sin embargo, para ingresar al selecto grupo él tendrá que cambiar muchas cosas de su vida, tendrá que enfrentarse a grandes retos en los que deberá dejar atrás todas esas comodidades de niño rico.

“Nunca había pensado en actuar, llegó a mí acepté el reto y prepare mucho el personaje, además, entré a una academia de actuación para preparar el personaje muy bien”, dijo Alejandro.

“Creo que soy de las personas que no le dice no a nada, entonces si participaría en un reality sea algo mal o bien, si la embarro o no simplemente aprendo de lo que hago”, afirmó sobre no negarse a participar en un reality.

Finalmente, la película estará en todas las salas de cine el próximo 4 de octubre, donde se divertirán, tendrán mucha música y será una gran producción llena de sensaciones