Felices 50 años de carrera artística Doris Salas

La exitosa cantante Barranquillera que ha sido catalogada como la reina de la cumbia y a sus 15 años de edad partió a tierras venezolanas a realizar su sueño como cantante

“Llevaba dentro de mi alma una tristeza porque me invitaban a muchos países pero en Colombia no, los que me trabajaban no hicieron una correcta biografía mía”, dijo muy conmovida y con lágrimas en los ojos, donde recordó que se fue del país muy joven, ahora celebra muy feliz con el público colombiano por este gran reconocimiento tras 50 años de carrera musical.

“Tengo testimonios de las grandes fiestas que la gente ha pasado, también, me cuentan las historias, me parece muy bien que me tengan en cuenta”, dijo.

“Estamos a tiempo que las personas reconozcan la cumbia, tengo un estilo sin perder la base, Michi Sarmiento me enseñó todo sobre la cumbia”, afirmó sobre ser una de las artistas más importantes en la cumbia.

‘Bueno como nadie’, se titula el nuevo tema musical de Doris Sarmiento, la canción con la que celebra 50 años de reconocimiento por tan buena representación de la música en Colombia y el mundo.

“Mientras esperaba a unos periodistas nació esta canción, la mande arreglar y nació ‘Bueno como nadie”, contó, además, la canción está muy fuerte en Argentina, Venezuela y Medellín.

“Debemos estar actualizados, lo hable con mis músicos y me dijeron que no querían ser una orquesta del montón, ahora salió este gran tema y somos una gran agrupación”, afirmó.

La cantante es cristiana, es licenciada en teología, predica la palabra cuando la invitan y esta es la Doris de hoy, muchos bailaron toda su música y lo siguen haciendo y su religión no se lo impide hacerlo.

Finalmente, la cantante estará en Antioquia celebrado su trayectoria musical y su cumpleaños el próximo 6 de octubre, donde pasará un momento muy especial con cada uno de sus fanáticos, que sin duda alguna la recuerda y la recordarán por siempre.