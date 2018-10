¿Qué va a pasar con Claudia Ortiz?

El gobierno al costo que sea, está empecinado en posesionar a Claudia Ortiz, a pesar que No ha podido acreditar plenamente su experiencia en asuntos relacionados con el campo como lo exige el cargo.

Jurídicamente la declaración juramentada que entregó en donde supuestamente acredita esa experiencia deja muchas dudas. Pero lo insólito es que el Ministerio de Agricultura tiene una estrategia para tratar de reducir el escándalo si Ortiz se posesiona:

1. Prohibirle a Claudia Ortiz que no tenga ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook ni nada.

2. Que no la posesione el presidente de la República, sino el ministro. No dejar tomar ni fotos ni videos de la posesión y no informar oficialmente sobre este acto.

3. Vender ante la opinión pública la idea que las críticas a Ortiz se dan es porque es mujer. Van a volver esto un problema de género.

4. Que sea el ministro de Agricultura el que nombre a todos los subalternos de la señora y que ella no dé explicaciones en medios de nada.

Escuche más secretos en el audio adjunto.