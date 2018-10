El David Aguilar, el cantante con 5 nominaciones a los Grammy Latino

El David Aguilar estará en concierto en Bogotá el próximo 03 de Octubre en LATE LIVE en la Castellana, celebrando con todos los bogotanos sus cinco nominaciones a los premios Grammy Latino, confirmando el buen momento por el que pasa su proyecto musical.

Rodolfo David Aguilar Dorantes de Culiacán, Sinaloa, cantautor de música mexicana independiente que ha interpretado sus temas desde 2003, David Aguilar acostumbra a usar en sus canciones un amplio lenguaje a manera de poemas.

El artista está nominado a 5 categorías de los Grammy Latino “estaba pendiente y me di cuenta que tenía 5 nominaciones, no lo puedo creer todavía, es una sorpresa total”, dijo sobre su reconocimiento a su música.

“Gracias a la Vida, Violeta Parra y Peces de Ciudad De Joaquín Sabina, son las canciones que más me gustan, de las mías me gusta mucho Cosmo Manía”, contó sobre su preferencia musical ahora.

“Hay diversas puertas de acceso, pruebo y si me gusta empiezo a bordarle letra, en mi teléfono tengo millones de notas de todo lo que se me ocurre, después las escucho y a veces compongo de 8 y 9 canciones simultáneamente”, contó sobre su manera de componer ahora, antes no lograba hacerlo.

“La canción debe hacer contacto con la gente, debe ser irrastreable, esto quiere decir, que tenga algo de misterio, algo que no sé qué es”, dijo sobre la esencia que deben sus canciones.

“Me defino como canción libre, estas canciones nominadas están compuestas antes del 2010, ahora, voy a seguir haciendo música que me gusta”, dijo sobre su manera de componer y crear grandes temas musicales.

El artista se presenta en la ciudad de Bogotá este 2 de octubre a las 8 de la noche en LATE LIVE en la Castellana, celebrando sus 5 nominaciones a los Grammy Latino.