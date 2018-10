Agéndese para ir al 4Bienal Internacional MULI de Muralismo y Arte Público

Comienza la 4Bienal Internacional MULI de Muralismo y Arte Público llega nueva colección a Cali, un evento que se llevaba a cabo cada dos años en el museo más grande de cielos abiertos de Latinoamérica.

El arte mural y las artes plásticas harán parte de este evento, a través del mosaico (tipo de mural) un joven que sufre de artritis de generativa encontró en el arte una manera de expresar y dedicarse a otras actividades a pesar de su enfermedad.

Carlos Valencia es el hombre que gracias al arte logró hacer parte de esta celebración del muralismo “empecé a trabar en el mosaico hace 4 años, conocí este arte y todo me ha salido muy bien”, dijo Carlos.

“Antes no practicaba ningún arte, ahora lo que hago no me queda difícil hacerlo”, dijo sobre la manera en la que empezó a practicar con más frecuencia el mosaico.

Carlos inició en este proyecto gracias a una convocatoria de la alcaldía, desde este momento decidió inscribirse e iniciar un nuevo camino en el arte “creí que solo era ir y ya, pero ahora sigo y esto es un reto cada día para mí”, dijo Carlos

“Cuando uno comienza en el medio del arte la primera obra siempre será la más recordada, mi primera obra está pegada en el Estadio Pascual Guerrero, la hice y es de la que más me siento más orgulloso”, afirmó.

Uno de los sueños que le gustaría cumplir seria visitar Rio de Janeiro y otros lugares del mundo, donde ha visto el arte del mosaico plasmado de manera diferente y maravillosa, “me gustaría que me invitaran a hacer un mosaico por allá”, dijo jocosamente.

Del 18 de septiembre al 05 de diciembre, disfrutarán de arte en vivo, exposiciones, intervenciones comunitarias y formación académica, enfocadas en el fortalecimiento de los entornos, bajo la temática: “la capacidad de la incapacidad”, es el nombre de este gran evento del cual hará parte Carlos.