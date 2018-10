El hombre que caminó con un pedazo de cuchillo en su cerebro

Tiene 55 años y se encontraba cerca de su casa en la localidad de Bosa, suroccidente de Bogotá, cuando fue abordado por varios hombres para atracarlo.

Como opuso resistencia fue agredido con un cuchillo en su cabeza. El cuchillo se partió y parte de él quedó en el cráneo.

Así, Cristóbal Arias caminó sangrando y aunque inicialmente solo sintió molestia y notó el sangrado, vino a sospechar que tenía en su cerebro un pedazo del cuchillo por la molestia y porque notó que otro pedazo había quedado en el suelo.

Entonces se dirigió al centro de Bosa donde lo atendieron y una radiografía confirmó que sí tenía en su cabeza el pedazo de arma blanca.

“Hoy no solo creo que me salvé de milagro, sino que tras este hecho la vida me va a traer algo bueno”, señaló Cristóbal Arias en entrevista con Caracol Radio.

Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona de Bosa y trabajan para ubicar y capturar a los responsables de este sangriento episodio.

Milagrosamente las secuelas son mínimas

Gloria Amanda Salinas, directora de los servicios hospitalarios de Kennedy, destacó en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, que el paciente Cristóbal Arias no ha presentado graves secuelas negativas tras la peligrosa herida.

Explicó que el paciente fue sometido a una cirugía de alta complejidad para extraerle el pedazo de cuchillo, la cual tardó más de 4 horas y luego a un estricto monitoreo que duró más de 24 horas.

Acá se logró salvarle la vida y extraerle el dispositivo que le causó la lesión craneana. Hoy él habla, camina, está consciente y agradecido con la vida, dijo la funcionaria.

Destacó el trabajo excepcional del equipo médico del Hospital de Kennedy, que fue vital para que las secuelas del atraco sean mínimas y el paciente siga su vida prácticamente normal.