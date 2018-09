Mi Banda Sonora con Octavio “el académico” Mora

Nació en Bogotá y desde muy pequeño, junto a sus amigos, narraba los partidos del barrio Olaya. En su colegio se volvió defensor de las causas justas, e incluso hoy en día lo hace. Fue rector con tan solo 16 años y ganó un concurso, siendo bogotano, de bailar salsa.

Su vida ha estado rodeada de mujeres y deportes y, aunque ha tenido que hacer sacrificios, su carrera y la vida lo han recompensado. Él narró su historia con música y estás son las canciones con que decidió hacerlo:

The good, the bad and the ugly-Enio Morricone

Llorona-Raphael

Millonarios será campeón-La billos Caracas Boys

La colegiala-Rodolfo Aicardi

El preso-Fruko y sus tesos.

Cucurrucucú paloma-Julio Iglesias

Oh Fortuna-Carl Orff

Fiesta-Grupo Raíces

A toi-Joe Dassin

Un estate italiana-Edoardo Beato & Gianna Nannini

Mujeres divinas-Vicente Fernández

We are the champions-Queen

Tu estás aqui-Jesús Adrian Romero & Marcela Gándara

El camino de la vida-Héctor Ochoa