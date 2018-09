Para Camilo Granada, consultor de comunicaciones independiente, aún hace falta mucho trecho para frenar el abuso sexual contra las mujeres y una de las maneras de fortalecer los nuevos movimientos para la igualdad de derechos es facilitar el acceso de la mujer a los puestos de poder, y que haya más movimientos que impulsen candidatas.

“Tenemos que estar reconociendo ese principio fundamental de decir: NO, y un no es un no definitivo”, dijo, sobre el rechazo a cualquier intento de abuso.