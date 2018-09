Mi Banda Sonora con Piero

Nació en Italia, y por la guerra, su familia debió mudarse a Buenos Aires, Argentina. Fue a estudiar a un seminario gran parte de su secundaria, lo que hizo que se acercara a Dios a su manera. A lo largo de su carrera ha escrito canciones que hacen parte de la banda sonora de muchas personas y que remueven los más bellos sentimientos de la gente.

Ha sido una persona que vivió el exilio de la dictadura argentina, pero desde ahí empezó a entender el mundo de manera diferente y se dio cuenta que su voz y su música podían llegar lejos, por eso ha sido vocero de diferentes causas, incluso en Colombia, país del cual tiene nacionalidad, ha ayudado a los diálogos del gobierno con el Eln.

Piero tiene mil historias que contar y lo hace a través de las siguientes canciones:

Los ejes de mi carreta-Atahualpa Yupanqui

Emociones-Lucio Batisti

Another brick in the wall-Pink Floyd

Mi viejo-Piero

Gagarín-Claudio Baglioni

Gracias a la vida-Violeta Parra

Imagine-John Lennon

Soy pan, soy paz, soy mas-Piero

Sólo le pido a Dios-Leon Gieco

Caruso-Lucio Dalla

Canción para un niño en la calle-Mercedes Sosa & Calle 13

Sinfonía inconclusa de la mar-Piero

Todas las palabras-Marta Gómez

Bailando con tu sombra-Víctor Heredia

América Nueva-Piero