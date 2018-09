No estamos interesados en revivir inmunidad parlamentaria: Paloma Valencia

La senadora de Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció sobre la radicación de un proyecto de ley que pretende modificaciones sustanciales a la Jurisdicción Especial de Paz para una eventual sanción a los militares.

“En primer lugar, los magistrados que conforman la JEP, fueron elegidos por cinco personas que no representaban a las colombianos, todos con una marcada de ideología de izquierda y que mostraban una serie de circunstancias que no daban garantías de imparcialidad. En segundo lugar, terminan en un procedimiento diseñado para criminales y en el caso se las fuerzas armadas eso es absolutamente inaceptable” aseguró la congresista.

Así mismo, la senadora explicó que lo que han propuesto es que no se condicione las penas o los beneficios que da la ley al reconocimiento de los delitos y al compromiso con la verdad. “Nosotros tenemos que defender el honor de nuestros hombres, quienes han combatido contra el narcotráfico y el terrorismo, no condicionar las penas y los beneficios que da la ley al reconocimiento de los delitos. Que haya una defensa técnica, gratuita y que defienda el buen nombre de las instituciones” añadió.

Finalmente, Valencia expresó que no considera que el ex presidente Uribe le haya quitado respaldo en la idea de la reforma a la justicia. “El me animó a que presentara la reforma porque él considera que el debate ideólogo es fundamental para construir buenas soluciones para el país” puntualizó.