El Pulso del Fútbol, 27 de septiembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y Rafael Villegas hablaron sobre la posibilidad de que algunos ex dirigentes del fútbol colombiano como César Pastrana se lancen a la política. Iván dijo “que no hagan el ridículo, en la política ha habido hasta periodistas y eso nunca ha funcionado, ahí estuvo Campo Elías Terán y no pasó nada”. Por su parte Rafael expresó “el problema no es que se propongan, el problema es que los eligen”.

Otro de los temas surgió a raíz de un correo que hablaba sobre el bajo nivel de la Copa Águila, teniendo en cuenta el poco juego mostrado en los partidos de cuartos de final de la competencia. Para Iván “ese es el nivel del fútbol colombiano en general, y peor en la copa, que a veces no actúan ni los jugadores titulares”. Mientras que Rafael destacó “quiero hacer una acotación y es que los equipos le han dado una mayor prioridad a la copa, porque da cupo a la Copa Libertadores y hay un billete ahí”.

Además opinaron sobre la derrota del Barcelona frente al Leganés y los problemas que ha tenido el equipo culé en su zona defensiva. Según Iván “no tiene orden táctico, la temporada pasada Valverde potencio el medio campo con un cuatro, cuatro, dos; pero ahora hay jugadores que no marcan, es el caso de Coutinho, Messi, Suárez y Dembélé”. Asimismo Rafael resaltó “dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu triunfo”, haciendo referencia al rival con el cual cayó el Barcelona.

