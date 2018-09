El médico cirujano que recibió el premio por Innovación en Diagnóstico

El reconocimiento es otorgado por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica, que anualmente premia a los mejores profesionales en la salud de América Latina.

Alonso Cuello es el médico cirujano premiado por innovación en diagnóstico. “Es una herramienta simple y busca entrar en la cabeza del paciente, donde yo puedo entender su dieta, su autoestima y ver si está apto para enfrentar una cirugía.”, contó el Médico.

“Buscamos que las personas estén contentas y preparadas para realizarse una cirugía, buscamos concientizar al paciente de lo que podría pasar”, contó.

Este es un test que se realiza al paciente para saber si es apto o no para realizarse un procedimiento, allí encontrarán un par de preguntas que debe responder y el médico a cargo concientiza al paciente del problema psicológico, si lo tiene, de realizarse o no la operación. “Si no pasa estas pruebas no hago la cirugía”, afirmó Cuello.

Esta organización eligen a los mejores médicos en cualquier área de la medicina, Cuello fue el único médico en presentar un proyecto digital, además, es el único cirujano es recibir este premio.