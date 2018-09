'Alca', el venezolano que vence su discapacidad con la alegría del rap

“El plan de Dios es llamarnos a la motivación y no a la lastima”, de esta forma Alfonso Mendoza un joven venezolano de 25 años comienza cada día en Barranquilla, víctima del éxodo por la crisis venezolana, hoy se rebusca la vida con su música y talento pese a haber nacido sin piernas.

"Los límites se los pone uno mismo. Dios ha hecho cosas maravillosas conmigo”, dice “Alca” quien reconoce la dificultad de su discapacidad pero dice que no le gusta usar una silla de ruedas porque lo limita, incluso la cambio por una patineta para hacer deportes extremos.

"No me cuido mucho, me gusta la adrenalina y la velocidad. He tenido algunos accidentes. "Usando la patineta, un día me dieron la oportunidad de surfear”, dice.

Su niñez fue muy difícil puesto que su madre lo abandonó cuando nació, y afirma que nació así porque “mi madre se practicaba constantemente abortos y eso generó que naciera con Agenesia Femoral”.

Recuerda mucho a su abuela quien se hizo cargo de él “A los 9 años me hizo prometerle que iba a estudiar que saldría adelante que no se podía sentirse menos que los demás. Era una promesa simple. Cuando me levanté en la mañana siguiente me dieron la noticia que mi abuela estaba muerta”

En el colegio fue víctima de bullying, pero también hubo mucho resguardo de compañeros, mientras unos lo protegían otros lo molestaban.