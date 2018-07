Mi Banda Sonora con Consuelo Gaitán Directora de La Biblioteca Nacional

Ay Pepe-Lucho Bermúdez

¡Qué rico mambo!-Dámaso Pérez Prado

Nocturno # 2 Opus # 9-Federico Chopin

Wish you were here-Pink Floyd

Si me comprendieras-José Antonio Méndez

Contigo en la distancia-Cesar Portillo de la Luz

Alma mía-Bola de nieve

Qué bueno baila usted-Benny Moré

Quiéreme siempre-Orquesta Aragón

Si te contara-Javier Colina & Silvia Pérez Cruz

El testamento-Rafael Escalona

La diosa coronada-Leandro Diaz

Manuelita-Maria Elena Walsh

Lágrimas negras-Bebo & Cigala

Primera de las versiones Goldberg-Glenn Gould

Mercedes-Adolfo Pacheco