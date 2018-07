El Pulso del Fútbol, 27 de julio de 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Rafael Villegas hablaron sobre el vídeo que apareció en los últimos días del ex jugador argentino Diego Maradona, donde se lo ve durante una entrevista en la silla del conductor de un automóvil en aparente estado de embriaguez. César dijo “Además de que Maradona no cuida su imagen, los medios y las redes sociales aprovechan para sacar provecho del morbo de esa situación”. Mientras Rafael expresó “conseguir rating con la pobreza humana no me parece”.

Le puede interesar también: Felipe Scolari regresa al banquillo del Palmeiras

Otro tema fue el empate entre General Díaz de Paraguay y Millonarios, César y Rafael tomaron posturas diferentes con respecto al uniforme de color naranja que presentó el conjunto embajador. Para Rafael “es una sorpresa ver a Millonarios así, es cuestión de mercadeo y los equipos pierden su identidad”. Por su parte César comentó “a mi si me gusta que se rompan los esquemas y las tradiciones, eso ya lo han hecho varios equipos históricos en Europa”.

Le puede interesar también: Millonarios igualó 1-1 en Paraguay y definirá la serie en su casa

Además opinaron sobre los posibles fichajes de los jugadores colombianos en Europa. Según César “El Manchester United ya hizo oficial su interés por el central colombiano Yerry Mina”. Asimismo en el caso de Santiago Arias, Rafael sostuvo que “ahora apareció el interés del Atlético de Madrid por el lateral colombiano, porque lo más seguro es que Vrsaljko llegue al Inter de Milan”.

Le puede interesar también: La Selección Colombia jugará amistosos ante Venezuela y Argentina

Consulte el audio para escuchar el análisis completo.