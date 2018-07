‘Los palos en la rueda’ de la elección de contralor

La lista de inscritos para la elección del contralor general, tiene varios nombres conocidos: el actual presidente de la Federación de Municipios, ex auditor Felipe Córdoba, ex magistrado del Consejo Superior de la judicatura Wilson Ruiz, ex presidente de Fedegan José Felix Lafaurie, ex auditora Laura Marulanda, ex magistrado Ovidio Claros, entre otros.

Además, se pidió acompañamiento de la Procuraduría, que dijo que todo estaba bien y que siguieran con el proceso.

Escuche más secretos en el audio adjunto.