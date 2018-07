“Pensé que la paz se vendía sola y subestimé las fake news”

“No me arrepiento del plebiscito, pero no me volvería a equivocar convocándolo”

La paz, la disminución de la pobreza, lo que se ha hecho en la educación y la infraestructura, son los cuatro principales éxitos que el presidente Juan Manuel Santos reivindicó de su Gobierno, durante la entrevista con Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.

Como principal desacierto, el mandatario dijo que cambiaría la mecánica en que se adelantó el proceso de paz con las Farc: “Hemos debido negociar en forma simultánea y no en forma secuencial. Así habríamos acabado más pronto y no se habría mezclado el final del acuerdo con la campaña presidencial, porque la polarización distorsiona todo”.

Dijo que el momento personal más crítico que vivió en estos ocho años fue “cuando me dijeron que tenía cáncer, eso me hizo replantear muchas cosas”.

Y en el trabajo político dijo que lo peor fue el resultado del plebiscito: “No me lo esperaba. No me arrepiento de haberlo convocado, porque hice lo que me comprometí, pero si pudiera, no lo haría de nuevo. Pensé que la paz se vendía sola y me equivoqué al subestimar la necesidad de hacer pedagogía del proceso”.

Explicó también que “después del resultado del plebiscito hicimos unos estudios y ahí descubrimos, por ejemplo el gravísimo error de subestimar el tema de la ideología de género.

Eso no tenía pies ni cabeza, era una noticia falsa, pero puso a todos los curas y a los pastores a hablar contra el acuerdo”.