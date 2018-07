“Es estrambótico decir que en Colombia opera el MI6”

Lo hizo en entrevista con Diana Calderón en Hora 20, para pedir respeto por las instituciones.

“Las instituciones son para respetarlas y en una democracia, la justicia es para acatarla. Lo que ahora les puedo decir a los colombianos es eso y que los derechos y el debido proceso de cualquier ciudadano, como el senador Uribe Vélez, hay que garantizarlos”.

También se refirió a la versión publicada por el senador Uribe sobre una supuesta intervención en su caso de agentes secretos extranjeros: “Me han dicho que están diciendo que la inteligencia británica, específicamente el MI6, donde trabaja James Bond, está confabulado con el presidente de la República, me parece una afirmación estrambótica y un irrespeto con el gobierno británico”.

Al hablar sobre los últimos hechos políticos en el país, el presidente Santos también aclaró que “el decreto sobre la protesta social no agrega un ápice lo que ya existe, se viene discutiendo con muchísima gente hace más de un año, está en los acuerdos de paz y lo que se hace es recoger en un decreto todo lo que hay, para ordenar la forma de regular la protesta social”.

Y anunció que otro decreto que ha creado controversia reciente, sobre las comunidades étnicas, no será expedido, “porque no está listo y ya no dan los tiempos”.