Daniel Coronell: Duque tiende a comportarse como candidato

Daniel Coronell, columnista de la revista semana, afirmó que cree en la justicia pero también hay ejemplos de impunidad, porque ciertos procesos no terminan en nada pero eso no me “atormenta”.

Le puede interesar: Las columnas de Coronell sobre Uribe

Dijo que el 16 de febrero, la Corte Suprema de Justicia tomo una decisión ordenando compulsar copias para investigar a Álvaro Uribe por la supuesta manipulación de testigos, y en la misma determinación se establecía un plazo de cinco días de la notificación para que el expresidente presentará un recurso.

Vea también: “Estamos seguros de que su honorabilidad e inocencia prevalecerán”: Duque

Añadió que en ese momento comenzó una presión sobre el testigo, Juan Guillermo Monsalve para presionarlo a través de un abogado llamado Diego Cadena, que es un abogado de narcotraficantes como Don Mario, Diego Rastrojo y Don Diego.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio afirmó que a partir de ese momento fue contratado por Álvaro Uribe Vélez para conseguir testigos a su favor, y una de las cárceles que visitó fue la picota buscando que Juan Guillermo Monsalve cambiara su testimonio.

Vea también: Lo que sigue en el proceso contra Uribe

Añadió que hay pruebas testimoniales y simultáneamente de la existencia de otro sujeto que se llama Carlos López, alías ‘Caliche’ o el llanero que está hablando con el representante a la cámara y hoy senador, Álvaro Hernán Prada para presionar a Juan Guillermo Monsalve de los cual existen grabaciones del proceso.

Explicó que el expresidente Uribe lo llevó a contratar a un abogado en los Estados Unidos para que “me ordenara a través de una acción de cese y sentimiento” no publicará más columnas en contra del senador.

Consideró que se hace imperativo proteger al testigo Juan Guillermo Monsalve, porque han intentado asesinarlo en dos oportunidades y también se garantizar la integridad a la familia de esta persona.

Vea también: Centro Democrático le pide a Uribe no renunciar al Congreso

De acuerdo con el columnista tiene nuevas revelaciones sobre el mismo caso que va a revelar en las próximas ediciones de la revista semana e indicó que se ha sentido amenazado e intimidado tanto en Colombia como en el exterior. Comentó que en la Corte Suprema el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene un total de 22 procesos.

Finalmente frente a las declaraciones del presidente electo Iván Duque por el llamado a indagatoria al senador, Álvaro Uribe Vélez, Coronell señaló que tiende "todavía a portarse como candidato" y en otras oportunidades se le olvida por su envestidura a comportarse de otra manera.