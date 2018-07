En Venezuela la gente ya no tiene ni para el bus que lo lleve al trabajo

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio afirmó que naciones con hiperinflación como es el caso de su país se puede contar con los dedos de la mano.

“Estamos en un espacio nuevo y no visto de colapso de todo, y esas cosas no son fáciles de sostener”, añadió.

Añadió que el régimen da la sensación que se encuentra bajo control político porque ha logrado desarticular la oposición con cárcel, amenazas y por esa vía da la sensación de que es muy difícil que la política organizada lo saque del poder.

Según Hausmann afirmó que el problema en Venezuela es la hiperinflación, porque los billetes y monedas en poder del público en el 2012 valían como 175 dólares por capital.

Agregó que en su país no hay efectivo y entonces no hay forma de pagar. “Entonces la gente no puede ir a trabajar porque no tiene como pagar al conductor del autobús o de la camioneta, y ahora lo que hace en recibir transferencias bancarias”.