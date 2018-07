“Los Premios Juventud” música, moda y discursos

Así fue la celebración de “Los Premios La Juventud” de la cadena Univisión y que contó este año con Manolo González, el hijo de la colombiana Sofía Vergara, y Marielena Dávila, la hija de la actriz venezolana Chiquinquirá Delgado como los presentares oficiales.

La gala de “Premios Juventud” no fue un desfile de premios más si de artistas sobre todo del género urbano.

Ozuna y Bad Bunny iniciaron los Premios con el éxito “Te boté” aunque este segundo lo hizo desde la distancia pues no pudo estar presente en la ceremonia.

Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Ghetto también estuvieron presentes en “Los premios Juventud” con su éxito 1, 2,3 por primera vez cantado en vivo desde un escenario norteamericano.

La fiesta también sirvió para presentar una nueva fusión llamada “Cubatón”, que combina la base del reguetón con pop y salsa y fue representado por El Micha, Jacob Forever, El Chacal, El Taiger, Yomil y El Dany, IAMChino y Lenier; quedándonos con el sabor cubano Alexander Delgado y Randy Martínez, Gente de Zona pusieron a vibrar a los asistentes del Watsco Center de Miami con su reciente éxito “Te duele”.

Más artistas en esta noche mágica, Daddy Yankee hizo una pausa en su gira por Europa para estar en exclusiva con el estreno mundial por televisión de su reciente sencillo "Zum Zum" junto a RKM y Ken-Y y Arcángel.

J Balvin, interpretó al lado de Zion & Lennox, "No es justo".

Una explosión de talento y belleza al ver en el escenario a Becky G y Natti Natasha cantando "Sin Pijama”.

Además del homenaje a KC and The Sunshine Band, el conjunto formado en 1973 en Miami, Florida recordando temas como "That's the way (I like it)"