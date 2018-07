La plataforma web que facilita los tramites de legalización laboral

Los jardineros, mayordomos, enfermeros privados y muchos trabajos como estos no están legalizado en el país, en donde los jefes no pagan lo correcto, tampoco pagan las prestaciones de ley y no ofrecen óptimas condiciones para los trabajadores.

Camilo Méndez es el gerente de la página web Symplifica, esta plataforma nace para entender una necesidad obligatoria que muchas personas padecen a la hora de tramitar sus papeles para la legalización de un empleo formal, el gerente cuenta que un 86% de las personas no están formalizadas en su trabajo.

Uno de los principales retos al crear esta página web fue creer que no existirían muchas personas que tuvieran este problema, los autores de la plataforma se dieron cuenta que muchos empleadores no siguen las reglas de negocio a la hora de contratar a una persona.

Con SYMPLIFICA Contrata a tus empleados domésticos con todas las d ela ley 😜 pic.twitter.com/AyJsB2FT9t — Symplifica (@symplifica_) 5 de julio de 2018

Symplifica afilia a los empleados con la aprobación de la empresa, facilita todos los trámites que no realiza la empresa. Esta plataforma le puede ayudar a los empleados como niñeras, jardineros, empleadas domésticas, entre otros.

Symplifica.com es la página donde lo podrán ayudar a realizar los trámites obligatorios a la hora de contratarlo, además facilita procesos que requieren de mucho tiempo.

En la plataforma lo afilia a la ARL, a la caja de compensación, realizan el contrato laboral, calcula la prima que le darán en diciembre y además, emiten certificados de pago de todas las afiliaciones; todo esto quedará archivado en la página web.

Finalmente, una recomendación para las personas es que deben afiliar a todos sus empleadores así trabaje 3 horas diarias, 1 día a la semana o tiempo completo. Es mejor pagar todas las obligaciones de ley y de esa manera se evita problemas a futuro.

Symplifica soluciona problemas al empleador, al empleado y al gobierno.