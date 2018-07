El Pulso del Fútbol, 18 de julio de 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre el posible futuro de James Rodríguez. César dijo “James se queda en el Bayern y como está el mercado, es un jugador muy barato para el equipo alemán”, Esto a causa del interés del Real Madrid en hacerse nuevamente con los servicios del volante colombiano.

Otro de los temas planteados en el programa fue la importancia de empezar a tener en cuenta a ex jugadores nacionales para hacer parte de puestos dentro de la Federación Colombiana de Fútbol. Iván explicó que “Mario Yepes es un buen técnico y merece una segunda oportunidad”, puesto que para él, su paso por el Cali no beneficio el planteamiento del ex capitán de la Selección Colombia.

Además comentaron el posible interés de Unai Emery de reducir la plantilla del Arsenal de Inglaterra. Según César “los principales damnificados con esta decisión serían el delantero inglés Danny Welbeck y el portero Colombiano David Ospina”, aunque Iván está convencido de que “el portero Colombia está por encima de Petr Cech en el arco del equipo inglés”.

Consulte el audio para escuchar el análisis completo.