Francisco Santos: Me gusta y me he preparado para la alcaldía de Bogotá

A un poco más de un año de las elecciones regionales para elegir alcaldes y gobernadores, el sonajero para la alcaldía de Bogotá ha ido aumentando y Francisco Santos se sumó a la lista que anhela llegar al Palacio Liveano para reemplazar a Enrique Peñalosa.

“Sí, siempre me ha sonado. Usted sabe que eso es lo que me gusta para lo que me he preparado y me encanta”.

Sin embargo Santos sabe que los procesos democráticos en el uribismo son un poco demorados y por eso debe esperar si le darán el aval o si el presidente electo Iván Duque tiene alguna misión específica para él.

“No, por ahora esperando a ver qué pasa. Vendrá una nueva generación y me han gustado mucho los nombramientos, creo que plantean un cambio para el país y ahí estaré para ayudarle al presidente Iván Duque”.

En el sonajero para la alcaldía de Bogotá están Antonio Navarro Wolf, Claudia López, Carlos Fernando Galán, David Luna, Miguel Turbay, Hollman Morris y Ángela María Robledo.