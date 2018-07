Jurista: quienes se presenten a la JEP no tienen que declararse culpables

Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, explicó el panorama sobre el cual quienes se presenten a la Jurisdicción Especial para la Paz serán juzgados.

“Yo creo que hay que aclarar que la JEP como jurisdicción es una instancia de la justicia que está creada para juzgar y tiene la posibilidad de absolver o condenar a las personas que llegan a su competencia”.

Frente al caso del general (r) Mario Montoya, Sampedro aclaró que es positivo que desde todos los sectores se presenten a este nuevo tribunal y que precisamente en esa instancia se definirán las responsabilidades a las que haya lugar.

“La JEP funcionará como un tribunal judicial, así que quienes se presenten no necesariamente tienen que aceptar los hechos. Si los aceptan tendrán unos beneficios, pero si no lo hacen y son encontrados culpables pues habrá sanciones drásticas. Si no se le puede probar a una persona que se presentaron unos delitos, pues es declarada inocente”.