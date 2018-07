Según Darcy Quinn, en sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el Partido de la U y Cambio Radical no se van a ir a la oposición al gobierno de Iván Duque, pero si se van a hacer sentir, van a demostrar que son importantes y van a exigir no solo respeto si no también la posibilidad de unas dos presidencias del Congreso.