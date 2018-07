Fray Juan Manuel Urrego, testimonio de vocación y entrega incondicional

Escuche el audio del 13 del Julio con Fray. Juan Manuel Urrego Chavarriaga, director de la fundación Hogar de abuelitos fe y luz hablando sobre el camino que Dios encomendó en sus manos, el cuidado y protección de los adultos mayores que se encuentran en situaciones de soledad, abandono y extrema pobreza.

Desde su infancia, Fray. Juan Manuel estuvo rodeado de fe y vocación, sus familiares dedicaron su vida a entregar cariño y afecto a los menos favorecidos. Aunque bastante travieso en su infancia, encamino su vida al trabajo social basado en las sagradas escrituras. Comenzó en grupos de acólitos y de pastoreo juvenil a la edad de 16 años. En el seminario tuvo que mantenerse fuerte ante las adversidades que en perspectiva lo forjaron.

Sin embargo, no ha sido tarea fácil. Contestando el llamado de Dios, Fray. Juan Manuel acepto a inicio de año las riendas de la Fundación Hogar de Abuelitos Fe y Luz donde brinda protección, compañía y asistencia médica a 67 abuelitos, junto a la colaboración de dos enfermeras, una cocinera y un asistente de oficios; tarea que se complica día a día debido a la falta de financiación y apoyo económico. A pesar de esto no se rinde, Fray. Juan Manuel sabe que no hay situación difícil, lo que más llena su corazón es la sonrisa de las personas que ayuda, la satisfacción de ver los frutos de su trabajo.