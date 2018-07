Palito Ortega, un legendario músico latinoamericano

La carrera de Palito ha sido una gran montaña rusa. Entre triunfos y desaciertos, desde sus 17 años ha trabajado por sus sueños.

El músico soñaba con ser futbolista o cantante, pero la vida le dio la oportunidad de ser lo que es hoy.

‘Dame Felicidad’ es su último lanzamiento musical, donde quiso volver a las melodías con las que empezó su carrera. Para esta edición no realizo cambios y decidió priorizar la música y la melodía.

Por otro lado una de las anécdotas más recordadas y polémicas, en su momento, fue la invitación que le hizo a Frank Sinatra y dijo: “Siempre he sido un hombre de determinaciones, cuando me pongo algo y se me mete en la cabeza hago hasta lo imposible para hacerlo realidad”.

De esta manera las palabras que Palito jamás olvidará son las que le dijo Sinatra: “yo sé todo lo que paso, cuando necesites algo de Estado Unidos no olvides que estaré como garante para lo que necesites”.

Sin lugar a dudas las experiencias, anécdotas y la vida misma le permitieron a Ortega llegar a la conclusión que “Lo que queda en la vida son los hechos concretos y las realidades”.